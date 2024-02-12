Sarıyer'de kravatlarla ağaca bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

İstanbul, Sarıyer’de çıplak halde ağaca kravatlarla bağlanmış bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:24
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Sarıyer’de bulunan Belgrad Ormanı Kılıçpınar mevkiinde avlanmak için ormanda dolaşan bir grup avcı iddiaya göre saat 15.00 sıralarında tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bağlı olduğu ağaçta ve çevresinde incelemelerde bulundu.

KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinde kıyafeti ve kimliği bulunmayan ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.


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