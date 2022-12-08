Sarıyer'de okulun bağış kutusunu çalıp kaçtılar!
Sarıyer'de bir okulun bağış kutusunu çalan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.
İstanbul Sarıyer Yeniköy Mahallesi'ndeki bir okulun bağış kutusu çalındı. Kutunun çalındığını fark eden okul yetkilileri durumu polise bildirdi.
Okulun şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde şüphelilerin M.A.M.(18) ve E.G.(20) olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çaldıkları paraları bir benzin istasyonunda, kağıt para olarak değiştirdikleri tespit edildi.
Polis, 2 şüpheliyi Sarıyer'deki evlerinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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