SMA'lı Emine Asya için konulan 'bağış kutusunu' çaldı
Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 13 aylık Emine Asya Kaya bebek için toplanan bağış kutusu çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya'da, SMA hastası Emine Asya Kaya'nın tedavi masrafları için 4 ay önce valilik onaylı kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında Kışla Caddesi'nde stant kurularak asılan dövizlerle Emine Asya bebek için destek istendi.
KAMERAYA YAKALANDI
Stantta yer alan kumbaraya da destek olmak isteyenler para atmaya başladı. 29 Temmuz Cuma akşam saatlerinde stantta içerisinde 500 lira civarında para bulunan kumbara çalındı.
Hırsızlık çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın anlaşılmasının ardından polise haber verildi. Gelen ekipler, görüntüleri inceleyip, parayı çalan kişiyi tespit etti. Ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi parayla yakalayarak gözaltına aldı.
Yardım parası tekrar yerine koyuldu.
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