Sarıyer'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sarıyer Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları ,yoğun dalga ve ters akıntı nedeniyle ilçede bugün denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 15:00
Sarıyer'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
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Sarıyer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ilçede bugün rüzgar hızının 50-75 km/saat aralığına, dalgaların ise 1,5-2 metre yüksekliğe ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada bu kapsamda Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesindeki olumsuz hava koşulları, yoğun dalga ve ters akıntı (RİP) nedeniyle vatandaşların can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmenin yasaklandığı belirtildi.


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