Son dakika... Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Muğla Bodrum açıklarında saat 10.49 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2023 - 11:06
Son dakika... Ege Denizi'nde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde Muğla Bodrum açıklarında saat 10.49 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 4.9 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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