Son dakika... Ege Denizi'nde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Muğla Bodrum açıklarında saat 10.49 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde Muğla Bodrum açıklarında saat 10.49 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 4.9 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 13, 2023
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [320.78 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2023-08-13
Saat:10:49:38 TSİ
Enlem:35.554 N
Boylam:24.172 E
Derinlik:4.9 km
Detay:https://t.co/ibAqeegDnw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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