Sarıyer'de panik anları: 3 gecekondu alev alev yandı
İstanbul Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangın bitişikteki 2 gecekonduya daha sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Rumeli Hisarı 4. Sokak'ta bulunan bir gecekonduda saat 13.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 2 gecekonduya daha sıçradı.
GÖZYAŞI DÖKTÜLER...
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan 3 gecekonduya müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken evi yanan kişiler gözyaşı döktü.
Olay yerinde çekim yaparken bir grubun saldırısına uğrayıp darbedilen muhabir Batuhan Altınbaş hastaneye götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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