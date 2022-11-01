Sarıyer’de yol tartışması: Tekme tokat kavga ettiler!

İstanbul Sarıyer’de yol verme yüzünden tartışan sürücüler, otomobillerden inerek yol ortasında tekme tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
01 Kasım 2022 Salı, 09:40
Sarıyer’de yol tartışması: Tekme tokat kavga ettiler!
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Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi üzerinde, saat 00.00 sıralarında; iddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında tekme tokat kavga çıktı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Arasında kadınların da olduğu bu kişiler, birbirlerine saldırdı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


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