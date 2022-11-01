Sarıyer’de yol tartışması: Tekme tokat kavga ettiler!

01 Kasım 2022 Salı, 09:40

Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi üzerinde, saat 00.00 sıralarında; iddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında tekme tokat kavga çıktı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Arasında kadınların da olduğu bu kişiler, birbirlerine saldırdı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.