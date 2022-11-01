Sarıyer’de yol tartışması: Tekme tokat kavga ettiler!
İstanbul Sarıyer’de yol verme yüzünden tartışan sürücüler, otomobillerden inerek yol ortasında tekme tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi üzerinde, saat 00.00 sıralarında; iddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında tekme tokat kavga çıktı.
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Arasında kadınların da olduğu bu kişiler, birbirlerine saldırdı.
O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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