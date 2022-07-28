Kadın cinayeti: Silahlı saldırıda yaralanan kadın 16 gün sonra yaşamını yitirdi

28 Temmuz 2022 Perşembe, 23:46

Olay, 12 Temmuz’da Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşandı. Muğla’nın Ortaca ilçesinde oturan Emine Yalçın (38), iddiaya göre eşi Erdal Yalçın'ı terk ederek, Denizli’nin Acıpayam ilçesi Ören Mahallesi'nde oturan Mehmet Aksoy’un yanına geldi.

Eşini takip eden Erdal Yalçın, sevgilisi olduğu öne sürülen Mehmet Aksoy’un evine geldi. Çıkan tartışma sonrası Erdal Yalçın, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın ile Mehmet Aksoy'a ve Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy’a art arda ateş etti. Saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine eve gelen çevredekiler, 3 kişiyi kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Gülperi Aksoy’da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saldırgan Erdal Yalçın ise jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Hastanede tedavi altına alınan Gülperi Aksoy, 16 gün sonra hayatını kaybetti. Böylece silahlı saldırıda ölü sayısı da 3'e ulaştı.