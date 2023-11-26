Son Dakika: Tuzla'da palet deposunda yangın
Son dakika gelişmesi... İstanbul Tuzla'da palet deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yangın, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Orhanlı Mahallesi Metanet Sokak üzerinde bulunan bir palet deposunda çıktı. Paletlerin bulunduğu ve depo olarak kullanılan işyerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek, hemen yanında bulunan başka bir iş yerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
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