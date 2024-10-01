Sarıyer'de uyuşturucu ticareti: 2 zanlıdan biri tutuklandı
Sarıyer'de, bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül'de Akat Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliler E.A. (30) ve E.A'yı (29) gözaltına aldı. Adreste yapılan aralamalarda 1 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 13 kilo 750 gram uyuşturucu ve dikili vaziyette kenevir ele geçirildi.
Polis kamerasınca kaydedilen görüntüde ise kurutulmak istenen uyuşturucu maddelerin şifonyer ve beşiğin üzerine serilmesi yer aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19 suç kaydı bulunan E.A. (30) çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 suç kaydı olan E.A. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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