Sarıyer’de ünlü gece kulübünde yangın

Yeniköy’de bulunan ünlü bir gece kulübünde elektrik kontağı kısmından yangın çıktı. Alev alev yanan kulüpteki yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

İHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 12:56
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Yangın, saat 11.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi’nde bulunan ünlü bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünün elektrik kontağında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İçeriden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın anları ise cep telefonu kamerasına yansırken, kulüpte maddi hasar meydana geldi.


Yeniköy Gece kulübü Yangın

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