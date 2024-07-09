Sarıyer'deki lüks daire yüzünden anlaşamadılar: Ünlü oyuncu Sarp Apak kiracısıyla davalık oldu!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:33

Güncelleme: 09.07.2024 - 10:33

Sabah gazetesinin haberine göre, ünlü oyuncu Sarp Apak İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan lüks dairesinde oturan kiracısını ücrette anlaşamadıkları gerekçesiyle mahkemeye verdi. Kira anlaşmazlıklarıyla dolup taşan mahkemelerde kiracı fazla para vermemek için uğraşırken ev sahipleri ise yüksek kira almak için adeta mücadele veriyor. Oyuncu Sarp Apak'ta 14 yıllık kiracısının verdiği kiranın düşük olduğunu belirterek mahkemenin yolunu tuttu.



KİRADA ANLAŞAMAYINCA MAHKEMEYE BAŞVURDU

2010 yılında evini kiraya veren Sarp Apak kiracısı ile 3 bin lira karşılığında anlaştı. Özellikle son iki sene konut satışlarındaki artış kiralara da yansıyınca ünlü oyuncu kiracısına zam yapmaya karar verdi. Ancak evde oturan kiracı istenilen zammı kabul etmeyince taraflar mahkemelik oldu. Sarp Apak avukatı aracılığıyla Sulh hukuk Mahkemesine verdiği dilekçesinde kiracısının bulunduğu konuma göre çok aşağıda kira ödediğini bu nedenle mahkemenin kira tespitinde bulunmasını talep etti.



"LÜKS DAİREME 12 BİN 500 LİRA VERİYOR

"Söz konusu dairenin Sarıyer'in lüks sayılan bir yerinde site içerisinde bulunduğuna dikkat çeken Sarp Apak yaptıkları araştırmada aynı sayılan dairelerin ortalama 45 - 65 bin lira değerinde kiraya verildiğini ancak kiracısının kendisine 12 bin 500 lira ödeme yaptığını belirtti. Bölgenin en güzel siteleri arasında yer alan dairesinin içinde spor kompleksi otopark gibi ayrıcalıkların da bulunduğuna dikkat çeken oyuncu enflasyon artışıyla birlikte zam yapma zaruretinin doğduğunu ifade etti.



KİRAYI BİLİRKİŞİ BELİRLEYECEK

Dilekçenin devamında bölgede rayiç kira bedeli araştırması yaptıklarını belirten Sarp Apak kiracısının son olarak 2022 yılında 10 bin lira kira ödediğini, noter aracılığıyla yapılan ihtarda bu bedelin 35 bin lira olması için talepte bulunduğunu ancak kiracının 12 bin 500 liralık kira bedeli yatırdığını belirtti. Bu nedenle mahkemenin kira tespiti yapmasını talep eden ünlü oyuncu sorunun çözülmesini talep etti. Mahkeme kira tespiti için dosyaya bilirkişi atanarak rayiç bedel çıkarılmasına karar verdi.

