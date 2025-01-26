Şarjdaki akülerin alev almasıyla yangın çıktı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir depoda şarj halinde bırakılan akülerin alev almasıyla çıkan yangın, ekipler tarafından yarım saatte söndürüldü.
Beyler Mahallesi Konak Meydanı C Blok’ta bulunan bir depoda şarjda bırakılan motor akülerinin alev almasıyla saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler çevredeki işyerlerine sıçramadan ekipler tarafından yarım saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, depoda zarar oluştu.
Yangının ilgili inceleme başlatıldı.
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