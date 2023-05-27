2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Şarkıcı Asya Alizade'ye gözaltı ve sınır dışı

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Alizade, emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.

DHA
Yayınlanma: 27.05.2023 - 13:14
Şarkıcı Asya Alizade'ye gözaltı ve sınır dışı
Abone Ol google-news

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemede Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirledi. Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade'yi Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına aldı.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.


Asya Alizade uyuşturucu uyuşturucu ticareti rapçi

İlgili Haberler

Meksikalı uyuşturucu baronu Hector Palma hakkında yeniden tahliye kararı verildi

Meksikalı uyuşturucu baronu Hector Palma hakkında yeniden tahliye kararı verildi
MHP Hizan İlçe Başkanı uyuşturucuyla yakalandı: Yönetim feshedildi

MHP Hizan İlçe Başkanı uyuşturucuyla yakalandı: Yönetim feshedildi
İstanbul Havalimanı'ndan hareket edecekti: Midesindeki uyuşturucu dolu kapsüller patladı, hayatını kaybetti

İstanbul Havalimanı'ndan hareket edecekti: Midesindeki uyuşturucu dolu kapsüller patladı, hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler