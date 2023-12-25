Şarkıcı Atilla Taş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Tutuklama kararı sonrası bayılmış!
Beşiktaş Köyiçi Meydanı’nda şarkıcı Atilla Taş’ın bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Atilla Taş’ın tutuklama kararı sonrası bayıldığı ve ayıldıktan sonra Silivri’deki Marmara Cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.
Beşiktaş Köyiçi’nde önceki gün bir eğlence mekanında saat 01.00 sıralarında eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre çevresine rahatsızlık vermiş bunun üzerine eşiyle birlikte dışarı çıkarılmıştı.
Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri gelmişti.
ATİLLA TAŞ TUTUKLANMIŞ, EŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI
Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmış Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet”, “darp” ve “hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti.
Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
POLİSE DİRENİNCE GÖZALTINA ALINDI
Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin geldiği ardından Taş’ın elleri kelepçeli şekilde yerde oturur haldeyken polislere hakaret ettiği görülüyor.
Ayrıca eşinin ise bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı ve uzaklaştırıldığı dikkat çekti. Bir süre sonra da Atilla Taş’ın gözaltına alındığı görülüyor.
TUTUKLAMA KARARI SONRASI BAYILMIŞ
Öte yandan Atilla Taş’ın tutuklama kararını öğrendikten sonra adliyede bayıldığı ortaya çıktı.
Taş’ın ayıldıktan sonra polis ekipleri nezaretinde Silivri’deki Marmara Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.
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