Son dakika... Atilla Taş tutuklandı
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta bir barda karıştığı kavga sonrası polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Atilla Taş, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şarkıcı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta eğlendikleri barda iddiaya göre aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Taş ve eşi gözaltına alındı.
Bugün adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken eşi ise adli kontrol iler serbest bırakıldı.
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