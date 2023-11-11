Şarkıcı Derya Bedavacı'nın sahne aldığı eğlence mekanına silahlı saldırı!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 17:41

Güncelleme: 11.11.2023 - 17:42

Ama Geçecek, Deme, Sende Kaldı Yüreğim ve Tövbe gibi şarkılara yaptığı yorumla adından tanınan Derya Bedavacı'nın İzmit konserinde silahlı saldırı meydana geldi. Şarkıcının sahneye çıktığı mekanda kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olayda kimse yara almazken polis inceleme başlattı.

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan, 41 Burda Alışveriş Merkezindeki, eğlence mekanında, ünlü şarkıcı Derya Bedavacı’nın sahne aldığı mekanda 2 genç, alkollü olmaları sebebiyle diğer müşterileri rahatsız etti.

GELİŞİGÜZEL ATEŞ ETTİLER

Bunun üzerine güvenlik tarafından 2 genç mekandan çıkarıldı. Durumu sinirlenen gençler, park ettikleri araçlarından aldıkları tabancalarla etrafa saldırdı. 2 genç, gelişigüzel etrafa ateş ederek mekana girmeye çalıştı.

Güvenlik ve çalışanlar şahısları içeri girmesine izin vermeyerek polis ekiplerine haber verdi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan şahısların peşine düşen polis ekipleri, saldırganları yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde mekanda kargaşanın olduğu, 2 kişinin elinde tabancayla gelişigüzel ateş ettiği, çalışan ve güvenlik ekiplerinin saldırıları uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.