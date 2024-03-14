Şarkıcı Işın Karaca'dan oğlu ABD'ye kaçan ünlü estetikçi Timur Cihantimur'a suçlama: 'Verdiği ilaçtan dolayı annemin kalbi durdu'

Yayınlanma: 14.03.2024 - 15:52

Güncelleme: 14.03.2024 - 15:54

Yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur, lüks aracıyla yaptığı kazada, Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuştu. TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına bağlanan Işın Karaca, oğlu ABD'ye kaçan ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'la ilgili suçlamalarda bulundu.

"ANNEMİN HAYATININ İÇİNE ETTİ"

Karaca, "Annem 10 yıl önce kendisine yüz gerdirme ameliyatı oldu. Kadını 3 kere ameliyat etti. Kadının yüzü yamuk, kulak memesi yok. Bu da yetmiyormuş gibi sakinleşsin diye verdikleri ilaçtan dolayı annemin kalbi duruyor. İlk ameliyatında yapamıyor sonra 1 hafta sonra tekrar yapıyor. Annem ölümden döndü. Sonrasında da bu doktor hiçbir şey yapmadı, telefonlara çıkmadı. 10 sene önce annemin hayatının içine etti. Havalimanına Eylem Tok ve oğlunu götüren şahıslardan biri o dönem benimle konuşarak 'Doktor Bey şu anda çok meşgul, biz size dönelim. Bir hata varsa biz telefi etmek isteriz' gibi hiç hoş olmayan şeyler söylediler. Annem araştırıp gitmese ben o kişiye asla götürmezdim. 16 yaşındaki bir çocuk, adamı öldürüyor. Katliam gibi bir kaza. Anne de gülerek oğlunu götürüyor. Gördükçe içim titriyor, ekranı parçalamak istiyorum. Oğlunu yurt dışına kaçırıyor... Sen misin anne? Bu mu annelik? Hadi anne bunu yaptı baba nerede? Alın bu babayı içeri. Babayı içeri aldıktan sonra bunlar da tıpış tıpış geri döner. Muhakkak ki babanın da ifadesi alınmıştır. Diğer tarafta 1,5 yaşında yetim kalan bir çocuk var" dedi.