‘Fatih’in ardından sıra ‘Timur’da: Tokatlama sitesi açıldı

Bahar dizisinin tepki toplayan ‘Timur’ karakteri için tokatlama sitesi açıldı. Daha önce ay site Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i için açılmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:41
‘Fatih’in ardından sıra ‘Timur’da: Tokatlama sitesi açıldı
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Daha önce Kızılcık Şerbeti dizisinin ‘Fatih’ karakteri için tokatlama sitesi açılmış ve oldukça fazla ilgi görmüştü. 

‘Fatih’ karakterini canlandıran Doğukan Güngör ‘Fatihi.tokatla.com’ sitesinden tokatlanabiliyordu.

‘Fatih’in ardından, Bahar dizisinde ‘Timur’ karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak için bir tokatlama sitesi açıldı.

Dizide yaptıklarıyla tepki toplayan ‘Timur’, 'timurutokatla.com' sitesinden tokatlanabiliyor. 


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