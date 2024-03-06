‘Fatih’in ardından sıra ‘Timur’da: Tokatlama sitesi açıldı

Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:41

Güncelleme: 06.03.2024 - 15:41

Daha önce Kızılcık Şerbeti dizisinin ‘Fatih’ karakteri için tokatlama sitesi açılmış ve oldukça fazla ilgi görmüştü.

‘Fatih’ karakterini canlandıran Doğukan Güngör ‘Fatihi.tokatla.com’ sitesinden tokatlanabiliyordu.

‘Fatih’in ardından, Bahar dizisinde ‘Timur’ karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak için bir tokatlama sitesi açıldı.

Dizide yaptıklarıyla tepki toplayan ‘Timur’, 'timurutokatla.com' sitesinden tokatlanabiliyor.