Şarkıcı Murat Kekilli’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 23.12.2024 - 14:36

Güncelleme: 23.12.2024 - 14:36

"Çılgın", "Bu Akşam Ölürüm" ve "Salını Salını" gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Murat Kekilli, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 56 yaşındaki sanatçı, X platformundan yaptığı paylaşımda, annesinin vefatını şu sözlerle ifade etti:

"İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka Kekilli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun."

Kekilli’nin paylaşımı üzerine birçok takipçisi ve seveni, başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

Sanatçının babası Mustafa Kekilli ise 2019 yılında vefat etmişti. Murat Kekilli'nin hayranları ve sanat camiası, acılı sanatçıya başsağlığı dileklerini iletiyor.







SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Sıdıka Kekilli, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.



Şarkıcı Murat Kekilli’nin 84 yaşındaki annesi Sıdıka Kekilli dün çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Bugün Kabasakal Mezarlığı’nda Sıdıka Kekilli için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda aile yakını katılırken Murat Kekilli’nin gözyaşı döktüğü görüldü.



Kekilli’nin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.