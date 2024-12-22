Murat Kekilli'nin acı günü
Şarkıcı Murat Kekilli annesi Sıdıka Kekilli’nin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
'Bu Akşam Ölürüm, Seni Çılgın, Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın' gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Murat Kekilli, annesini kaybetti.
2019 yılında babasını kaybeden ünlü sanatçı Murat Kekilli, söz konusu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Kekilli vefat duyurusunu, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka KEKİLLİ Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun” şeklinde paylaştı.
Etiketler: #Murat Kekilli #vefat
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