Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 15:51

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 16:01

İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda bulunan cansız bedenin, şarkıcı ve model Seçil Çiftçi'nin eski sevgilisi Semih Sevgi'ye ait olduğu belirlenmişti.

Çiftçi, ifadesinde barışma teklifi için Sevgi'nin eve geldiğini, çıkan tartışmada onu öldürüp babasından yardım istediği ve beraber ormana gömdüklerini söyledi.

(Semih Sevgi)

CESEDİN KİMLİĞİ PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Sancaktepe'de ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin Semih Sevgi olduğunu belirledi.

Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELERDEN ŞÜPHELENDİLER

Semih Sevgi'nin İstanbul'da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi.

Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; Semih Sevgi'nin eski kız arkadaşı şarkıcı Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

Seçil Çiftçi'nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler Seçil Çiftçi'yi gözaltına aldı.

'BABAMDAN YARDIM İSTEDİM'

Seçil Çiftçi'nin ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevgi ile ayrıldıklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine sert bir cisimle defalarca vurduğunu söyleyen Çiftçi'nin ifadesinde, "Hayatını kaybedince babamdan yardım istedim. Elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürerek gömdük" dediği öğrenildi.

Seçil Çiftçi ve babası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.