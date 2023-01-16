Seçil Çiftçi kimdir, kaç yaşında?
Seçil Çiftçi, defalarca barışmak için kapısına gelen eski erkek arkadaşını öldürmesiyle gündeme geldi. Peki, Seçil Çiftçi kimdir, kaç yaşında? Selin Çiftçi'nin şarkıları neler?
Şarkıcı ve model Seçil Çifçi, eski sevgilisi Semih Sevgi’yi öldürdü. Çiftçi, eski sevgilisinin cesedinden kurtulmak için babasından da yardım isteyen Çiftçi cansız bedeni ormanlık alana götürüp gömdü. Selin Çiftçi'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
SEÇIL ÇIFTÇI KIMDIR, KAÇ YAŞINDA?
Selin Çiftçi, model ve şarkıcıdır.
SELIN ÇIFTÇI'NIN ŞARKILARI NELER?
Yaktın Yüreğimi
Geceler Yarim Oldu
Bir Daha Sevmeyeceğiz
Bilemezsin Sen
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