Seçil Çiftçi kimdir, kaç yaşında?

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 11:57

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 11:57

Şarkıcı ve model Seçil Çifçi, eski sevgilisi Semih Sevgi’yi öldürdü. Çiftçi, eski sevgilisinin cesedinden kurtulmak için babasından da yardım isteyen Çiftçi cansız bedeni ormanlık alana götürüp gömdü. Selin Çiftçi'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SEÇIL ÇIFTÇI KIMDIR, KAÇ YAŞINDA?

Selin Çiftçi, model ve şarkıcıdır.

SELIN ÇIFTÇI'NIN ŞARKILARI NELER?

Yaktın Yüreğimi

Geceler Yarim Oldu

Bir Daha Sevmeyeceğiz

Bilemezsin Sen