Şarkıcı Selim Gülgören gençleri hedef gösterdi: 'Şu anda Kadıköy'deyim, herkesin elinde içki şişeleri...'

Yayınlanma: 25.03.2024 - 17:30

Güncelleme: 25.03.2024 - 17:31

"Cennet", "Tarihe Gömdüm" ve "Zaafımsın" gibi şarkılarla tanınan Selim Gülgören, Instagram hesabından yayınladığı videoyla Ramazan ayında alkol tüketen gençlere tepki gösterdi.

"ORUCUNU TUTACAKSIN, TUTMUYORSAN..."

Kadıköy'de doğup büyüdüğünü ve hayatı boyunca Ramazan ayında elinde içki şişesiyle sokaklarda gezmediğini belirten Gülgören, "Ben de şarkıcıyım, mekanlarda şarkıcılık yapıyorum. Ramazan'da birazcık saygı duyacaksın. Orucunu tutacaksın, tutmuyorsan ve inanmıyorsan da saygı duyacaksın. Özgürlük demek saygısızlık demek değildir" diye konuştu.

"BURAYI AMERİKA'YA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Gençlerin ailelerine de seslenen Gülgören, "Sizin aileleriniz, büyükleriniz hiç demiyor mu 'Bu ülkede Müslümanlar çoğunlukta, onların Ramazan ayları önemli. Onların gözüne soka soka içki içmeyin, gidin mekanda için' diye. Yapmayın Allah aşkına ya. Burayı iyice Amerika'ya çevirmeye çalışıyorsunuz ama olmaz" dedi.

Selim Gülgören'in konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Şu an İstanbul Kadıköy’deyim, herkesin elinde içki şişeleri sokaklarda geziyorlar. Ben burada doğdum büyüdüm, hayatım boyunca 19’lu 20’li yaşlarda saygısızlık yapıp Ramazan ayında elimde içki şişeleriyle buralarda gezmedim. Ben de şarkıcıyım, mekanlarda sahne alıyorum ama Ramazan’da birazcık saygı duyacaksın. Orucunu tutacaksın, tutmuyorsan inanmıyorsan da saygı duyacaksın. Özgürlük demek saygısızlık demek değildir. Sizin aileleriniz, büyükleriniz hiç demiyor mu bakın bu ülkede Müslümanlar çoğunlukta, onların Ramazan ayı önemli. Onların gözüne soka soka içki falan içmeyin, gidin oturun bir mekanda bir yerde için. Bunları yapmayın demiyorlar mı dostlar? Yapmayın Allah aşkına ya. Ya burayı iyice ABD gibi Almanya gibi yapmak istiyorsunuz ya biz de şarkıcıyız da her şeye saygı duyuyoruz."