Şarkıcı Selim Gülgören gençleri hedef gösterdi: 'Şu anda Kadıköy'deyim, herkesin elinde içki şişeleri...'

Selim Gülgören, Kadıköy'de bazı kişilerin Ramazan ayında içki şişeleriyle dolaştığını iddia ederek tepki gösterdi. Gülgören, "Şu anda Kadıköy’deyim, herkesin elinde içki şişeleri sokaklarda geziyorlar. Ramazan’da birazcık saygı duyacaksın. Orucunu tutacaksın, tutmuyorsan ve inanmıyorsan da saygı duyacaksın. Özgürlük demek saygısızlık demek değildir” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 17:30
Şarkıcı Selim Gülgören gençleri hedef gösterdi: 'Şu anda Kadıköy'deyim, herkesin elinde içki şişeleri...'
Abone Ol google-news

"Cennet", "Tarihe Gömdüm" ve "Zaafımsın" gibi şarkılarla tanınan Selim Gülgören, Instagram hesabından yayınladığı videoyla Ramazan ayında alkol tüketen gençlere tepki gösterdi.

"ORUCUNU TUTACAKSIN, TUTMUYORSAN..."

Kadıköy'de doğup büyüdüğünü ve hayatı boyunca Ramazan ayında elinde içki şişesiyle sokaklarda gezmediğini belirten Gülgören, "Ben de şarkıcıyım, mekanlarda şarkıcılık yapıyorum. Ramazan'da birazcık saygı duyacaksın. Orucunu tutacaksın, tutmuyorsan ve inanmıyorsan da saygı duyacaksın. Özgürlük demek saygısızlık demek değildir" diye konuştu.

"BURAYI AMERİKA'YA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Gençlerin ailelerine de seslenen Gülgören, "Sizin aileleriniz, büyükleriniz hiç demiyor mu 'Bu ülkede Müslümanlar çoğunlukta, onların Ramazan ayları önemli. Onların gözüne soka soka içki içmeyin, gidin mekanda için' diye. Yapmayın Allah aşkına ya. Burayı iyice Amerika'ya çevirmeye çalışıyorsunuz ama olmaz" dedi.

Selim Gülgören'in konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Şu an İstanbul Kadıköy’deyim, herkesin elinde içki şişeleri sokaklarda geziyorlar. Ben burada doğdum büyüdüm, hayatım boyunca 19’lu 20’li yaşlarda saygısızlık yapıp Ramazan ayında elimde içki şişeleriyle buralarda gezmedim. Ben de şarkıcıyım, mekanlarda sahne alıyorum ama Ramazan’da birazcık saygı duyacaksın. Orucunu tutacaksın, tutmuyorsan inanmıyorsan da saygı duyacaksın. Özgürlük demek saygısızlık demek değildir. Sizin aileleriniz, büyükleriniz hiç demiyor mu bakın bu ülkede Müslümanlar çoğunlukta, onların Ramazan ayı önemli. Onların gözüne soka soka içki falan içmeyin, gidin oturun bir mekanda bir yerde için. Bunları yapmayın demiyorlar mı dostlar? Yapmayın Allah aşkına ya. Ya burayı iyice ABD gibi Almanya gibi yapmak istiyorsunuz ya biz de şarkıcıyız da her şeye saygı duyuyoruz."


Selim Gülgören haberleri ramazan haberleri içki haberleri

İlgili Haberler

Ece Üner 'Ramazan' sahnesine sitem etti: 'Sekülerler cahil değil'

Ece Üner 'Ramazan' sahnesine sitem etti: 'Sekülerler cahil değil'
Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Pratik ve ekonomik: Evde Ramazan pidesi tarifi

Pratik ve ekonomik: Evde Ramazan pidesi tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekvador'un en genç belediye başkanı öldürüldü!

Ekvador'un en genç belediye başkanı öldürüldü!
Gelinlikli pozlarına çirkin yorumlar! Melek Mosso dayanamadı

Gelinlikli pozlarına çirkin yorumlar! Melek Mosso dayanamadı
TİP destekleyeceğini açıklamıştı: EMEP’ten ‘Hatay’ açıklaması

TİP destekleyeceğini açıklamıştı: EMEP’ten ‘Hatay’ açıklaması
Süper Lig’de 32. haftanın programı belli oldu

Süper Lig’de 32. haftanın programı belli oldu
Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!

Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
Şendul Şaban’daki küçük kız bakın kim çıktı… Kemal Sunal’a benzerliği dikkat çekmişti

Şendul Şaban’daki küçük kız bakın kim çıktı… Kemal Sunal’a benzerliği dikkat çekmişti
Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'DEM' iddiasına: 'Türk devletini hiç tanımıyor'

Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'DEM' iddiasına: 'Türk devletini hiç tanımıyor'
Giriş seviye ekran kartı sahiplerine Microsoft’tan müjde!

Giriş seviye ekran kartı sahiplerine Microsoft’tan müjde!