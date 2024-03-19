Ece Üner 'Ramazan' sahnesine sitem etti: 'Sekülerler cahil değil'
Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri ile Nefise Esma Yılmaz'ın canlandırdığı Mira karakteri arasında geçen diyalog gündemdeydi. Spiker Ece Üner o sahneye tepki gösterdi.
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ilk günden beri gündemde.
Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri ile Nefise Esma Yılmaz'ın canlandırdığı Mira karakteri arasında geçen 'Ramazan' diyaloğu sosyal medyada da gündem oldu.
Mira'nın 'Ramazan'ı anlamaması dikkat çekti. Spiker Ece Üner ise bu sahnelere sitem etti.
Sahneleri paylaşan Ece Üner "Komik değil! Gerçekçi değil! Seküler kesim cahil değil! Oruç tutmamak dinsiz olmak değil! Değil oğlu değil!" diyerek tepkisini dile getirdi.
Komik değil!— Ece Üner (@eceuner12) March 19, 2024
Gerçekçi değil!
Seküler kesim cahil değil!
Oruç tutmamak dinsiz olmak değil!
Değil oğlu değil! https://t.co/zfltM2F4vV
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