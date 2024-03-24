Pratik ve ekonomik: Evde Ramazan pidesi tarifi
Evde yapılan Ramazan pidesi, taze ve lezzetli olduğu kadar bütçe dostu olmasıyla da öne çıkar, böylece herkes Ramazan ayının keyfini ekonomik bir şekilde çıkarabilir. Bu tarif, evinizin mutfağında Ramazan'ın neşesini ve bereketini hissetmek isteyen herkes için mükemmel bir seçenektir. İşte, evde kolayca hazırlanan Ramazan pidesi tarifi...
Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pideyi evinizde yapmak, hem pratik hem de ekonomik bir seçenektir. Ev yapımı Ramazan pidesi tarifi, taze ve nefis pide kokularıyla evinizi dolduracak ve sevdiklerinizle paylaşmak için mükemmel bir seçenek olacaktır. İşte, evde kolayca hazırlanan Ramazan pidesi tarifi...
RAMAZAN PİDESİ TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için;
- 5 su bardağı un
- 2,5 su bardağı ılık su
- 1 paket instant maya
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
Sosu için;
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 adet yumurta sarısı
Üzeri için;
- Susam
- Çörek otu
Yapılış
- Hamuru için yoğurma kabına un, instant maya, şeker ve tuzu alarak elimizle şöyle bir karıştıralım. Ortasını çukurlaştıralım.
- Çukur kısma ılık suyu ekleyelim, kenarlardaki unu yavaş yavaş alarak hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuz ele yapışan yumuşak bir kıvamda olmalı.
- Hamurumuz kıvam aldıktan sonra un serptiğimiz tezgaha alalım ve tekrar yoğuralım.
- Tekrar yoğurma kabına yerleştirelim ve üzerini streçleyip temiz bir bezle örterek 40 dakika mayalanmaya bırakalım.
- Sürenin sonunda mayası gelen hamuru tekrar tezgaha alalım, 1-2 dakika daha yoğurarak toparlayalım.
- Hamurumuzu 2 eşit parçaya bölelim, elimizle yuvarlayarak beze haline getirelim. 10-15 dakika kadar tekrar mayalanması için bekletelim.
- Pidelerimizi şekillendirmek için fırın tepsisine galeta unu serpelim.
- Bezelerden bir tanesini yerleştirerek kenara alalım. Diğer tepsiye de galeta unu serpip diğer bezemizi de içerisine alalım.
- Yoğurtla çırptığımız yumurta sarısını bezelerimizin üzerine sürelim.
- Elimizle bastırarak hamurumuzu pide şeklinde tepsi genişliğinde açalım.
- Pidelerimizin kenar kısımlarına parmak uçlarımızla bastırarak daire şeklini verelim. Daha sonra çizgi çizgi olacak şekilde bastıralım. Şeklini koruması için bastırdığımız yerlerden tekrar geçelim.
- Tekrar üzerine fırça yardımı ile yumurtalı karışımdan sürelim ve bolca susamla çörekotu serpelim. Diğer hamur için de sırası ile aynı işlemleri tekrarlayalım.
- Pidelerimizi önceden ısıttığımız 230°C fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim.
- Pişen Ramazan pidelerimiz servise hazır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük Ankara Mitingi'nde pankart krizi
- 'Bu saldırının emrini verenler...'
- 'Entübe olarak yoğun bakıma alındı'
- Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması
- Bebeklerini satıyorlar!
- Moskova saldırısında failler ortaya çıktı!
- Yavaş'tan Altınok'a 'Londra' yanıtı
- Kim Min Jae'nin yeni adresi belli oluyor
- İktidarın sözü gerçekçi değil
- 'Emeklilere 5 bin TL' vaadine ilişkin açıklama