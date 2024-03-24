Pratik ve ekonomik: Evde Ramazan pidesi tarifi

Yayınlanma: 24.03.2024 - 14:22

Güncelleme: 24.03.2024 - 14:22

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pideyi evinizde yapmak, hem pratik hem de ekonomik bir seçenektir. Ev yapımı Ramazan pidesi tarifi, taze ve nefis pide kokularıyla evinizi dolduracak ve sevdiklerinizle paylaşmak için mükemmel bir seçenek olacaktır. İşte, evde kolayca hazırlanan Ramazan pidesi tarifi...

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için;

5 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Sosu için;

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Üzeri için;

Susam

Çörek otu

Yapılış