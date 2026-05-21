Şarkıcı Tan Taşçı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

21.05.2026 15:01:00
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de şarkıcı Tan Taşçı oldu. Muğla'da bulunan Taşçı'nın gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Feyza Civelek ile şarkıcı Mabel Matiz, Berkay Şahin ve Blok3'ün bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

MUĞLA'DA GÖZALTINA ALINDI

Hakkında işlem başlatılan isimler arasında yer alan Tan Taşçı, Muğla'da gözaltına alındı.

Burak Doğan, Taşcı'nın gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Image

''TÜM KARARLARA SAYGI DUYUYORUM'' 

Tan Taşçı, gözaltı kararının ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: 

"Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan ve magazinden öğrendim. Açıkçası ben de şaşkınım. Şu an Bodrum’daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir’e hareket etmek üzereyim. Konuyla ilgili resmi süreci avukatım aracılığıyla takip ediyor, detaylı bilgiyi kendisinden bekliyorum.

Planlanan konserlerimizle ilgili şu an için herhangi bir aksama ya da iptal durumu söz konusu değildir. Gelişmeleri netleştikçe doğrudan sizlerle paylaşacağım. Avukatımla yaptığım görüşme sonucunda, İzmir yolundan dönerek gerekli işlemlerin yapılması adına Bodrum Jandarma Komutanlığı’na gidiyorum. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim. Sürecin en kısa sürede tüm açıklığıyla netleşeceğine inanıyor, kamuoyunun sağduyusuna teşekkür ediyorum."

Son dakika... Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu dalgası: Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Mirgün Cabas, Feyza Civelek, Onur Tuna... Son dakika haberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, aralarında şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Onur Tuna ve Feyza Civelek'in olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.
Ünlülere uyuşturucu operasyonu... Blok3 sahne isimli rapçi Hakan Aydın'dan açıklama: 'Evde bir şeyler bulunmuş ama sıkıntı yok' Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çıkarılan bu listede "Blok3" sahne adıyla geniş kitlelerce tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın'ın da adının geçmesi üzerine, genç müzisyenden konuya ilişkin bir video açıklaması geldi.
Son Dakika... Gözaltı kararı verilen Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama Son dakika haberi... Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama geldi. Yurtdışında olduğunu belirten Sarıkaya, en kısa sürede Türkiye’ye dönerek gerekli prosedürleri yerine getireceğini duyurdu.