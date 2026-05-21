Şarkıcı Tan Taşçı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Feyza Civelek ile şarkıcı Mabel Matiz, Berkay Şahin ve Blok3'ün bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

MUĞLA'DA GÖZALTINA ALINDI

Hakkında işlem başlatılan isimler arasında yer alan Tan Taşçı, Muğla'da gözaltına alındı.

Burak Doğan, Taşcı'nın gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

''TÜM KARARLARA SAYGI DUYUYORUM''

Tan Taşçı, gözaltı kararının ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan ve magazinden öğrendim. Açıkçası ben de şaşkınım. Şu an Bodrum’daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir’e hareket etmek üzereyim. Konuyla ilgili resmi süreci avukatım aracılığıyla takip ediyor, detaylı bilgiyi kendisinden bekliyorum.

Planlanan konserlerimizle ilgili şu an için herhangi bir aksama ya da iptal durumu söz konusu değildir. Gelişmeleri netleştikçe doğrudan sizlerle paylaşacağım. Avukatımla yaptığım görüşme sonucunda, İzmir yolundan dönerek gerekli işlemlerin yapılması adına Bodrum Jandarma Komutanlığı’na gidiyorum. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim. Sürecin en kısa sürede tüm açıklığıyla netleşeceğine inanıyor, kamuoyunun sağduyusuna teşekkür ediyorum."