Şarkıcı ve oyuncu Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Yayınlanma: 08.06.2023 - 14:30
Şarkıcı ve oyuncu Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı
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'Orda bir köy var uzakta' şarkısıyla tanınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybetti.

78 yaşında hayata veda eden Tezcan için bugün öğlen vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Tezcan'ın tabutu başında ailesi taziyeleri kabul etti. Törene Tezcan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Öğle namazının ardından Yıldız Tezcan için cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Tezcan, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. 
 
 


Yıldız Tezcan

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