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Ünlü oyuncular Demet Özdemir, Yılmaz Erdoğan ve Hande Erçel'e 'Disney Plus' şoku

Ünlü oyuncular Demet Özdemir, Yılmaz Erdoğan ve Hande Erçel'in Disney Plus'ta yapacakları projeleri, 'azami bütçeyi aştığı' gerekçesiyle iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 14:29
Ünlü oyuncular Demet Özdemir, Yılmaz Erdoğan ve Hande Erçel'e 'Disney Plus' şoku
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Disney Plus'ın yüzü olan oyuncular Hande Erçel, Yılmaz Erdoğan ve Demet Özdemir'in merakla beklenen projeleri iptal oldu. Platforma 'Organize İşler' adlı dizi çekecek olan Erdoğan, yapım için Esra Bilgiç ve Kıvanç Tatlıtuğ'la anlaşmıştı. Demet Özdemir de 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinin 2. sezonu çekecekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hande Erçel'in 'Deniz Kızı' dizisinin de senaryosu yazılmış ve yazın sete çıkması bekleniyordu. Ancak platform global bütçe onayıyla ilgili tüm dünyayı kapsayan yapılanması nedeniyle her 3 projenin çekimini erteledi.

 


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