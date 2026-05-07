Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şarkıcı ve piyanist Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü'nün 'Özgürlük Elçisi' seçildi

Şarkıcı ve piyanist Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü'nün 'Özgürlük Elçisi' seçildi

7.05.2026 09:53:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Şarkıcı ve piyanist Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü'nün 'Özgürlük Elçisi' seçildi

Ünlü şarkıcı ve piyanist Karsu, Hollanda’da 2026 yılı Kurtuluş Günü etkinliklerinin "Özgürlük Elçisi" olarak tarihi bir başarıya imza attı. Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait helikopterle bir günde dört ayrı şehirde sahne alan sanatçı, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Şarkıcı ve piyanist Karsu, Hollanda'nın bu yılki Kurtuluş Günü'nün "Özgürlük Elçisi" oldu.

Sanatçı, Hollanda Kurtuluş Günü 2026 etkinlikleri kapsamında düzenlenen Özgürlük Bayramı'nda bir günde 4 şehirde konserler verdi.

İlk olarak Limburg'da sahne alan Karsu, daha sonra sırasıyla Roermond, Den Bosh ve Haarlem'de müzikseverlerle buluştu.

Sanatçıya ulaşım için Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter tahsis edildi.

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra toplumsal duyarlılığı ile de bilinen Karsu'nun konserlerine dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.​​​​

İlgili Konular: #Karsu Dönmez