Şarköy'de otomobil denize uçtu: Lise müdürü hayatını kaybetti!
Şarköy'de 8 metre yükseklikten denize uçan otomobildeki lise müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu hayatını kaybetti, eşi Ahmet Gürkan Erkutlu ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte-Hoşköy mahalleleri arasındaki karayolunda gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Ahmet Gürkan Erkutlu'nun (39) direksiyon kontrolünü yitirdiği 09 ANF 396 plakalı otomobil, 8 metre yükseklikten denize uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR!
Suda ters dönen otomobilde hafif yaralanan Ahmet Gürkan Erkutlu, kendi imkânlarıyla aracın üzerine çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan Ahmet Gürkan Erkutlu, ilk müdahalesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, Erkutlu’nun eşi Esma Deniz Dellal Erkutlu'nun (46) cansız bedeni bulundu.
Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü olan Erkutlu'nun cenazesi, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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