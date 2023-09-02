Antalya'da zincirleme kaza... 12 araç birbirine girdi...
Antalya'da 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kemer-Antalya Karayolunun 40 dakika süreyle trafiğe kapandığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Mustafa Arslan yönetimindeki 35 AFU 352 plakalı otomobil, Kemer'den Antalya istikametine giden Tugay Giray idaresindeki 07 TG 269 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Kaza sonrası aynı istikamete giden araçların ani fren yapmasıyla 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası Kemer-Antalya karayolu 40 dakika süreyle trafiğe kapanırken, emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından ulaşım normale döndü. Zincirleme kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin ünlü plajı 'otele' döndü
- AKP'de 'kriz' korkusu
- KKM'nin bilinmeyen hikâyesi ortaya çıktı
- Adli yıl açılışında 'Saray' sansürü
- Filenin Sultanları finalde...
- Duruşma için Bodrum'a gitmişti... Hayatını kaybetti
- 'Laik bir devlette bu söylem nedir?'
- Kalp masajı yapılırken vurdular!
- Temsilcilerimizin Konferans Ligi rakipleri belli oldu!
- CHP'den 'yeni danışman krizi' iddialarına yanıt