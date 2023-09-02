Kamyon şarampole yuvarlandı: Şoförün cansız bedeni bulundu!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonun şoförü İrfan Özbek, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:33
Kamyon şarampole yuvarlandı: Şoförün cansız bedeni bulundu!
Abone Ol google-news

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, İskenderun yol ayrımı yakınlarında Kaza, gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İrfan Özbek’in kontrolünü yitirdiği 33 AAU 568 plakalı kamyon, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Hurdaya dönen kamyonda sıkışan Özbek, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özbek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerindeki incelemenin ardından İrfan Özbek'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Player Alanı
Adana kamyon kaza otoyol Soruşturma şarampol

İlgili Haberler

Denizli'de katliam gibi kaza! Bariyerleri yıkıp karşı şeride geçen TIR otobüse çarptı: 6 ölü, 43 yaralı

Denizli'de katliam gibi kaza! Bariyerleri yıkıp karşı şeride geçen TIR otobüse çarptı: 6 ölü, 43 yaralı
Korkunç kaza... Arka koltuktan fırlayıp aracın altında kaldı: 4 yaralı

Korkunç kaza... Arka koltuktan fırlayıp aracın altında kaldı: 4 yaralı
Üsküdar’da feci kaza... Dolmuş ile taksi çarpıştı!

Üsküdar’da feci kaza... Dolmuş ile taksi çarpıştı!

En Çok Okunan Haberler