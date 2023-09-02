Kamyon şarampole yuvarlandı: Şoförün cansız bedeni bulundu!

Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:33

Güncelleme: 02.09.2023 - 09:34

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, İskenderun yol ayrımı yakınlarında Kaza, gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İrfan Özbek’in kontrolünü yitirdiği 33 AAU 568 plakalı kamyon, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Hurdaya dönen kamyonda sıkışan Özbek, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özbek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerindeki incelemenin ardından İrfan Özbek'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.