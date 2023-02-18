Saros Körfezi nerededir? Saros Körfezi'nin özelliği nedir?

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 15:38

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 15:38

Ege Denizi'nin kuzey kesiminde yer alan Saros Körfezi Antik çağdaki adıyla Melas Kolpos; güneyde Gelibolu Yarımadası, kuzeyde Trakya kıyıları arasına yaklaşık 60 km kadar sokulan üçgen biçimli bir girintidir.

SAROS KÖRFEZİ NEREDEDİR?

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan Saros Körfezi'ni, güney ve doğusundan Çanakkale ilinin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri, kuzeyini ise Edirne ilinin Keşan ve Enez ilçeleri çevreler.

SAROS KÖRFEZİ'NİN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Ege Denizi’nin en tuzlu kesimlerinden birini oluşturan Saros Körfezi’nde karmaşık girdaplar çizen akıntılar görülür. Bu akıntılar nedeniyle de Saros kendi kendini temizleyen bir körfez konumundadır. Dünya'da kendi kendini temizleyerek temiz kalan beş körfezden biri olduğu ileri sürülür.[4] Suların yüksek oksijen içeriği ve körfeze dökülen akarsuların getirdiği bol besin tuzları nedeniyle tür bakımından zengin önemli bir balıkçılık alan olan Saros Körfezi’nin her iki kıyısında da yazlıklar ve turistik kuruluşlar bulunmaktadır.

Saros Körfezi, 144 çeşit balık, 78 tür deniz bitkisi ve 34 tür süngere ev sahipliği yapan, su altı zenginlikleri ile dolu ve sualtı etkinlikleri ile ilgilenenler için oldukça önemli bir bölgedir.Körfez içinde barındırdığı zengin balık çeşitleri nedeniyle deniz biyologları ve dalış meraklıları arasında büyük ve doğal bir akvaryum olarak nitelendirilir. Kaptan Cousteau 1970’li yıllarda gemisi “Calipso” ile Türkiye’yi ziyareti sırasında bu Körfezde dalış yapmış “Kızıl Denizin Kuzey versiyonu olarak” nitelendirmiştir.

Saros Körfezi ve kıyıları jeomorfolojik, peyzaj, ekolojik, floristik, biyogenetik ve turistik özelliklerinin bozulmadan korunması amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir.

ÇEVRECİLER NEDEN DOĞALGAZ LİMANINA KARŞI?

Saros Gönüllüleri Dayanışması konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yaklaşık beş yıldır Saros Körfezi’nde Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasına BOTAŞ tarafından yapılmaya çalışılan FSRU Limanı ve kara boru hattı çalışmalarında hukuk, bilim yok sayılarak sona gelindi. 15 Şubat günü Saros Körfezi’nde bir gemi göründü. Uzun bir uğraştan sonra FSRU Limanına yanaştırıldı.

?Hukuku ve bilimi yok sayarak çalışmalarını sürdüren BOTAŞ toplumsal acılarımızı sürekli olarak fırsata çevirdi. 17 km kara boru hattı çalışmalarında COVİD 19 pandemisini kullandı. Pandeminin en yaygın olduğu, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı sürede binlerce ağaç kesilerek boru hattı çalışması yürütüldü.

Şimdi de ülkemizi yasa boğan ülke olarak depremin yarattığı acılar yüreklerimizi sızlatırken Sessiz sedasız Gemi FSRU Limanına yanaştırıldı.

?BOTAŞ’a çağrımızdır. Doğa ile inatlaşmayın!”

Depremin merkezi Maraş ile Malatya‘nın arasının 220 km olmasına rağmen, Malatya’nın enkaza döndüğünü hatırlatan Kent Konseyi, “Ganos fay hattı ile FSRU Limanının arası 7 km’dir”