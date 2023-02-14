DASK nedir? Zorunlu Deprem Sigortası nedir, nasıl yapılır?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:14

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 17:46

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerin ardından çok sayıda can ve mal kaybı yaşandı. Bu gelişmelerin ardından yurttaşlar, DASK ve deprem sigortası araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

DASK NEDİR?

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu), Zorunlu Deprem Sigortasını yapmak ve yönetmek amacıyla kurulan kamu kurumudur.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NEDİR?

Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir. Bu sayede yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.

İhtiyaçların en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi için devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturulan bu sistemin başlıca hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması

Yurtiçinde risk paylaşımının sağlanması

Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması

Devletin, depremlerden -özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından- kaynaklanan mali yükünün azaltılması

Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi

Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanılması

Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi

Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NASIL YAPILIR?

Zorunlu Deprem Sigortası, sigortada aracılık hizmet veren firmalar tarafından gerçekleştiriliyor. Bir sene olarak düzenlenen DASK sigorta poliçe sorgulama işlemleri e-Devlet ve DASK resmî internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurttaşlar, T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra 'Poliçe Sorgulama' yazıp 'Doğal Afet Sigortaları Kurumu' adı altında yer alan sekmeye tıklayınca gerekli bilgileri doldurduktan sonra poliçe sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.

HASAR TESPİT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hasar tespit işlemleri, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri tarafından yerine getiriliyor. Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri de doğrudan DASK tarafından yapılıyor.

HASAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yurttaşlar, DASK'ın resmî internet sitesi olan https://dask.gov.tr/tr/hasar-sorgulama üzerinden hasar sorgulama işlemlerini yapabiliyor.