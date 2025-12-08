'Şaşırırım' diyerek açıkladı: Deprem uzmanından Antalya değerlendirmesi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece saat 03:31'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 20,75 oldu.
Depreme ilişkin Yüksek jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X hesabından değerlendirmelerde bulundu.
"DAHA BÜYÜK DEPREM GELİRSE ŞAŞIRIRIM"
Övgün Ahmet Ercan, şunları yazdı:
"Güneydeki Afrika kıtasının kuzeydeki Anadolu Yarımadası’na doğru yürümesi, dalma batma kuşağında onu kaktırmasıyla oluşan küçük gerilim boşalmasıdır.
Antalyalılar sarsıntı ile irkilmiştir. Ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırırım."
