'Şaşırırım' diyerek açıkladı: Deprem uzmanından Antalya değerlendirmesi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece saat 03:31'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 20,75 oldu.

Depreme ilişkin Yüksek jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA BÜYÜK DEPREM GELİRSE ŞAŞIRIRIM"

Övgün Ahmet Ercan, şunları yazdı:

"Güneydeki Afrika kıtasının kuzeydeki Anadolu Yarımadası’na doğru yürümesi, dalma batma kuşağında onu kaktırmasıyla oluşan küçük gerilim boşalmasıdır.

Antalyalılar sarsıntı ile irkilmiştir. Ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırırım."