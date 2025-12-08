'Şaşırırım' diyerek açıkladı: Deprem uzmanından Antalya değerlendirmesi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.12.2025 10:11:00
Yüksek jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin, "Antalyalılar sarsıntı ile irkilmiştir. Ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırırım" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece saat 03:31'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 20,75 oldu.

Depreme ilişkin Yüksek jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA BÜYÜK DEPREM GELİRSE ŞAŞIRIRIM"

Övgün Ahmet Ercan, şunları yazdı:

"Güneydeki Afrika kıtasının kuzeydeki Anadolu Yarımadası’na doğru yürümesi, dalma batma kuşağında onu kaktırmasıyla  oluşan küçük gerilim boşalmasıdır. 

Antalyalılar sarsıntı ile irkilmiştir. Ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırırım."

