Şaşırtan CİMER şikayeti: 'Mahallemde hayvancılık yapılmasın'

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, mahallede büyükbaş ve kümes hayvanlarının serbest şekilde dolaşmasının halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek CİMER'e başvurdu.

Şikayet başvurusunda bulunan kişi, "Mahallemizde inekler, tavuklar, kazlar serbest dolaşım şeklinde gezer olarak bakılmaktadır. Hayvanlardan bulaşan E.coli, salmonella gibi bulaşıcı, öldürücü hastalıklara açık maruz bir şekildeyiz. Bu beni korkutuyor, ki bu hastalıklar salgın hastalıklardır. Muhtarımız mahalledeki caminin zeytinlerini kendi topladığı için mahalle sakinlerini karşısına almak istemediğinden bunlara göz yummaktadır. Çevre ve toplum sağlığı açısında pandemik hastalıkların önlenmesi için mahallemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirilmesi yasağının uygulanmasını istiyorum" cümleleriyle yetkilileri göreve çağırdı.

Mahaller ise şikayete konu olay sonrası şaşkınlıklarını gizleyemediler. Sağlık Bakanlığı ve Valilik üzerinden muhtarlığa kadar ulaşan resmi şikayet evrakları karşısında şaşkınlık yaşayan Kozanlı halkı, köy yaşamının doğal düzenine müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kozanlı halkı, birkaç hayvan beslemenin geçim kaynağı değil, bir yaşam biçimi ve alışkanlığı olduğunu vurguladı.

Köyde büyük ölçekli hayvancılık yapılmadığı, yalnızca birkaç kişinin kendi bahçesinde kapalı kümeslerde tavuk veya birkaç ineği bulunduğu belirtildi.

Mahalleli Mehmet Gül, sağlık riski veya çevre kirliliğini kabul etmeyerek, "Şikayeti kim yaptı bilmiyoruz ama köyümüzün huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Tavuklarımız da bu hayatın doğal bir parçası" dedi. Gül, herkesin elinden geldiğince temizliğe dikkat ettiğini ekledi.

Köy azası Hamza Kıymaz da, "Kozanlı, sakinliğiyle bilinen bir köydür. Burada kimse kimseyi rahatsız etmez. Herkesin kendi düzeni var, kendi bahçesinde birkaç hayvan besliyor. Bu kadar küçük çaplı bir uğraştan hastalık çıkması mümkün değil. Köyümüz hem temiz hem de huzurlu" dedi.

"YAPILAN ŞİKAYET BU GÖRDÜĞÜN TAVUKTAN"

Mahallelinin diğer tepkileri ise şöyle:

"Yapılan şikayet bu gördüğün tavuktan, kuzudan. Kime ne zararı var? Kimin eline bir fayda geçecek. Burası köy yeri, şehir değil. Tavukların burada kime ne zararı var? Adamın evi burası tavuk kümesi burada. Yediğimiz yumurtayı çarşıdan mı getirelim? 5 tane tavuk beslemeyelim mi? Kimseye bir zararımız yok. Adam köyde inek, tavuk, kuzu bakmasın mı? Hepsini şehirden mi alalım? Şehirden alırsak oraya kim üretip götürecek?"

"KÖYÜMÜZDE HAYVANCILIK HOBİ OLARAK VAR"

"Zevkine göre kimi tavuk, kimi köpek bakıyor. Büyük bir hayvancılık potansiteli de yok."

"TAVUKLARIMIZ TELLERLE KAPALI"

"Görüldüğü üzere tavuklarımız tellerle kapalı. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim şikayet edeceğimiz insanlar var, biz sesimizi çıkarmıyoruz. Tavuklarımıza zarar verdiler. Bu şikayetler mantıksız."

KÖYÜN YENİ SAKİNLERİ DE MEMNUN

Son yıllarda köye yerleşen ve villa tipi evlerde yaşayan yurttaşlar da köyün sessizliğinden ve doğallığından memnun olduklarını belirterek, "Biz buraya şehrin gürültüsünden kaçıp geldik. Sabah horoz sesiyle uyanmak huzur veriyor. Tavuklar, kazlar, koyunlar bu köyün bir parçası. Hiç kimse bunlardan rahatsız değil" ifadelerini kullandılar.