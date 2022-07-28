SASKİ uyardı: O mahallelerde kesinti uygulanacak

28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:40

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı’da planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

29.07.2022 saat 21.00’dan 30.07.2022 saat 09.00’a kadar Merkez Mahalleler olan; Fatih, Ömercikler, Konuralp, Gazisüleymanpaşa, Yunusemre, Yeni, İnönü, Hastane ve Karaçalılık Mahallelerinin tamamı ve Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmında ana boru arızası ve 5 bin metreküp içmesuyu deposundaki vana değişimi dolayısıyla su kesintisi yaşanacak.

Yapılan açıklamada, “vatandaşlarımızın verilen tarihleri göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.



