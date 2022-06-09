SASKİ’den baraj ve gölet uyarısı

09 Haziran 2022 Perşembe, 16:14

Yaz döneminin başlamasıyla boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Can kaybına varan elim hadiselerin yaşanmaması için deniz dışında suya girilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.

SASKİ resmi sayfasından yapılan açıklamada, uyarılara rağmen suya girilmesi yasak bölgelerde boğulma vakalarının meydana geldiğine işaret edilerek şöyle denildi:

“Baraj, gölet, sulama kanalı, sel kapanı ve regülatör kanallarında suya girilmesi risk taşımaktadır. Suyun depolanması ve içme suyu temininin sağlanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında, zemin yapısı güvensiz olup, dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliği ani olarak değişim gösterebilmektedir. Bu tür kaynaklar, tatlı su vasfında olduğu için kaldırma kuvveti düşüktür.

- Şehrimizde içme suyu kaynağı olarak kullanılan bu tür yerlerin büyük olması, dağınık bir alana yayılması ve bunların yaban hayatı içerisinde yer alması gibi sebepler, tamamının tel örgü ve benzeri sistemler ile çevrelenmesini mümkün kılmamaktadır. Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi (soğuk şoku), ağır solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesi yaşanabilmektedir. Tüm bu sebeplerle üzücü olayların önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlarımızın söz konusu su kaynaklarını serinlemek amacıyla kullanmaması büyük önem arz etmekte olup, bu hususa azami hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.”