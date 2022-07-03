Sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Düzce’de beş gündür su kesintisi var

03 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Düzce sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken şimdi de susuzlukla mücadele ediyor. Kentin merkezinde 5 gündür su yok. Mağdur olduğunu ifade eden yurttaşlar, belediyenin su tankeri de yollamadığını belirtti. Yurttaşlar mahalle arasındaki kaynaklardan ya da dağlardaki doğal kaynaklardan su bulmaya çalışıyor.

Düzce’de geçen günlerde yaşanan sağanak sonrası sel felaketi meydana geldi. Sel nedeniyle dereler taştı, ve su baskınları oluştu. Kentte hasar bırakan sel sonrası kente içme suyu sağlayan boruların hasar görmesi nedeniyle belirli bölgelerde su kesintisi yaşandı. Sel felaketinin yaşandığı gün, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, “İlk işimiz kente su vermek. En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz” derken Özlü’nün açıklamasının üzerinden dün itibariyle 5 gün geçti ancak kente su verilmedi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, Cumhur İttifakı il başkanları ve bazı muhtarlarla “suyu veriyoruz” demişti.

Düzce merkezinde yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir yurttaş yaşadıkları süreci Cumhuriyet’e anlattı. Yurttaş, “Pazartesi günü yağış oldu. ‘Sular iyice azaldı, salı günü su kesintisi olacak. Öğle saatlerinde su verilmesi planlanıyor’ denildi. Salı akşam belediyeyi aradığımızda ‘Çalışmalar devam ediyor, gece saatlerinde su verilecek’ yanıtını verdiler. Çarşamba günü ise ‘Ekipler aralıksız çalışıyor. Gece saatlerinde su verilecek’ denildi. Takip eden günler de aynı bahanelerle geçti. 1 Temmuz’da ‘basınç artırıp en geç gece 01:30’da su verilecek’ denildi. Ancak halen verilmedi.” diyerek sorunları anlattı. Yurttaş, “Belediyeye son ulaştığımda da telefonda bekleyen kişi sayısı 20’nin üzerindeydi. Sabırla kendime sıra gelmesini bekledim ancak son 1 kişi kaldığında hat sürekli kapandı. Belediye sadece ‘çalışma var’ diyor. Günlerdir tanker de gelmedi. Özel aracı olan kişiler uzak yerlerde bulunan dağlardaki kaynaklardan su edinmeye gidiyor. Aracı olmayanlar da mahalle arasında rastgele bulduğu su kaynaklarından şişelere doldurup ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. İçme suyunu parası olan marketlerden tedarik ediyor. Parası olmayan ise rastgele bilmediği bu sulardan mecburen içiyor” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI YANLIŞ ALGI YARATTI

İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er de 24 saat içerisinde su geleceği bilgisi verildiğini ancak halen verilmediğini aktardı. Er süreci şöyle anlattı:

Düzce’de su sağlayan bir kaç tane merkez var. Bu merkezlerden birindeki boru hasar aldı. Belediye de bu boruyu tamir etmekten ziyade, yeni bir boru ekleyerek suyu kente vermeye çalıştı. Sel pazartesi oldu. Salı günü de belediye başkanı vatandaşlara 24 saat içerisinde suyu şehirlere vereceğiz açıklaması yaptı. Vatanadaşlar da haliyle ona göre hazırlık yaptı. Ancak su gelmedi. Belediye başkanının halkta yarattığı yanlış algı nedeniyle su gelmeyince feveran koptu. Bu açıklamadan 2 gün sonra belediye başkanı, Cumhur İttifakı il başkanları ve bazı muhtarlar ‘Suyu şehre veriyoruz’ diye bir vananın başında açıklama yaptılar.Ancak bu yanlış bir açıklamaydı çünkü o vanayı açınca şehre direkt su gelmesi imkansızdı. Verilen suyun önce artıma suyuna gidip ardından orada dinlendirilip şehre verilmesi lazım. Su veriliyor denildikten sonra da bir iki gün geçmesi gerekiyor. Şehir merkezine şu an verilen suda da basınç eksikliği olduğu için binaların yüksek katlarına ulaşamıyor. Kendi tecrübelerime göre suyun tamamen ulaşması pazartesi ya da salıyı bulacaktır. Belediye ekipleri can siperane çalışsa da sevk ve idaredeki süreç doğru yönetilemedi.