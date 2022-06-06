ORC anketi: AKP'nin oyu erimeye devam ediyor, MHP barajı kıl payı geçiyor...

06 Haziran 2022 Pazartesi, 17:40

Enflasyonun 20 yılın zirvesinde olduğu, fahiş zam kararlarının art arda geldiği Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıl kadar az bir süre kaldı. Siyasi partilerin oy oranlarına yönelik öngörüler sürerken; son olarak, ORC Araştırma, haziran ayı anketini sosyal medyadan paylaştı.

AKP'DE BİR AYDA YÜZDE 7'LİK KAYIP

Anket kapsamında katılımcılara "Bu pazar genel seçim olması halinde hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya "AKP" yanıtını verenlerin oranı yüzde 27,7 oldu. Bu veri; aynı şirketin geçen ay yaptığı ankete göre 0.7'lik bir kayba işaret ediyor.

Güncel araştırmada yüzde 23,8 oy oranıyla ana muhalefet partisi CHP ikinci sırada yer alıyor.

ANKETTE İYİ PARTİ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE

Ankette dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise İYİ Parti oldu. İYİ Parti'nin, siyasal iletişimcilerce 'kritik eşik' sayılan yüzde 20'nin üzerinde olduğu görüldü.

İYİ Parti'nin oy oranı, söz konusu araştırma şirketinin geçen ayki anketinde 18,4'tü.

HDP, MHP'Yİ GEÇTİ

Son dönemde kapatma davasıyla karşı karşıya olan HDP'nin, yüzde 7,5'le dördüncü parti konumunda yer aldığı ve MHP'yi geçtiği görülüyor. AKP'nin ittifak ortağı MHP ise yüzde 7,1'le seçim barajını kıl payı geçiyor.