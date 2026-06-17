Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç'un hayatı ve kariyeri merakla araştırılıyor. Peki, Satılmış Karakoç kimdir? Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli?

SATILMIŞ KARAKOÇ KİMDİR?

Satılmış Karakoç, 1966 yılında Ankara'nın Kalecik ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Kalecik'te tamamladıktan sonra, 1986-1987 yılları arasında vatani görevini yerine getirdi. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra aile şirketinde iş hayatına atıldı.

SATILMIŞ KARAKOÇ'UN HAYATI VE KARİYERİ

1991 yılında siyasete adım atan Karakoç, ilk olarak 2002 yılında Milletvekili Adayı oldu. 2019 yılında Mansur Yavaş Gönüllüleri olarak Mansur Yavaş'ın seçilmesi için çalıştı ve yerel düzeyde hizmet anlayışını destekledi. Aralık 2023'te İYİ Parti'den istifa ederek, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Aday Adayı oldu ve partisinin Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kalecik Belediye Başkanı seçilen Karakoç, halkın güvenini kazanarak göreve başladı.