Sattığı pamuğun içinde on binlerce liralık altın unuttu

07 Ekim 2021 Perşembe, 17:44

Tufanbeyli ilçesinde bir tüccara pamuk satan N.E., sakladığı 14 cumhuriyet altınını da araca yüklediğini fark edince İlçe Emniyet Amirliği'ne başvurdu.

Ekipler, güvenlik kameraları ile PTS kayıtlarını inceleyerek pamukların yüklendiği kamyonetin plakasını tespit etti. Arac¸ plakasından ulaşılan şoför, Gaziantep'e ulaştığını söyleyince polis, ilçeye geri dönmelerini istedi. Tüccar aynı gün Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliğine kamyoneti ile birlikte geldi.

ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan aramada pamuklar içerisinde 14 cumhuriyet altını bulundu. Yaklaşık 45 bin lira değerindeki altınlar, sahibi N.E.'ye teslim edildi.







