Savaşın ortasından gelen Türkler yaşadıklarını anlattı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Türk öğrenci ve aileler, Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapmaya devam ediyor.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'na arkadaşları ve ailesiyle gelen üniversite öğrencisi Tolga Demir, Ukrayna'da büyük bir savaşın olduğunu, birçok kişinin de savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmeye çalıştığını belirtti.
"YOLLAR ARTIK TEHLİKELİ"
Yolların Rusya'nın saldırıları nedeniyle artık tehlikeli olduğunu anlatan Demir, "Biraz risk alarak da olsa sağ salim vatanımıza geldik. Gerçekten çok zor bir durum. Orada yaşayan bekleyen arkadaşlarımız var. Sığınaklarda kaldıklarını ve bombardıman altında olduklarını söylüyorlar. İnşallah en kısa zamanda onların da tahliyesini bekliyoruz." dedi.
"UKRAYNALILAR VE ORDU, RUSLAR'A KARŞI DİRENİYOR"
Alptekin Ayyıldız da Ukrayna'da 10 yıldır tekstil işiyle uğraştığını, Rusya'nın saldırısının ardından eşi ve çocuğunu alarak anavatanına geldiğini söyledi.
Ukrayna'da vatandaşların ve ordunun Ruslar'a karşı direndiğini anlatan Ayyıldız, "Eşimin akrabaları orada kaldı. Eşim Ukrayna vatandaşı, ara ara çatışma sesleri devam ediyormuş. Sürekli haber alıyoruz onlardan." diye konuştu.
Ayyıldız, Dışişleri Bakanlığı ve Türk konsolosluklarının Ukrayna'dan tahliye olurken kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Kendi imkanlarımla Türkiye'ye ulaştık, Türk konsoloslukları en başından tutun geçiş güzergahlarında çok yardımcı oldular, çok teşekkür ederiz."
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