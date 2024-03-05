Savcı, Hatice teyze için 5 yıl istedi.

Yayınlanma: 05.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.03.2024 - 23:01

Denizli, Tavas’taki Aydan köyünde tarlasına girmek isteyen maden ocağı görevlilerini darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Hatice Kocalar (75) dün yargıç karşısına çıktı. Savcı, Kocalar hakkında beş yıl hapis istedi. Kocalar ise savunmasında, “Tek başımaydım. Beş kişiye nasıl vurabilirim? Tarlamı korumak istedim. Suç işlemedim” diye konuştu. Dava 28 Mayıs’a ertelendi.

Cumhuriyet’e açıklamada bulunan Hatice Kocalar’ın avukatı Ozan Orpak,“Savcının hukuk dışı mütalaasıyla karşı karşıyayız. En başında şirketin teyzemizin tarlasına girmesi bile hukuksuzdu. Köylüyü bastırmak için böyle yapıyorlar. Karşılarındayız” dedi.

