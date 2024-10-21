Savcı Yavuz Engin kimdir? Yenidoğan Çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin kaç yaşında, nereli?
Yenidoğan Çetesi tarafından tehdit edilen ve soruşturma sürecinde gösterdiği dik duruş ile dikkatleri üzerine çeken Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in hayatı merak ediliyor. Peki, Savcı Yavuz Engin kimdir? Yenidoğan Çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin kaç yaşında, nereli?
Yenidoğan bebek çetesini çökerten ve makamında tehdit edildiği halde geri adım atmayan ve dik duran Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in hayatı araştırılıyor. Peki, Savcı Yavuz Engin kimdir? Yenidoğan Çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin kaç yaşında, nereli?
SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?
Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğmuş, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.
Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır.
Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.
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