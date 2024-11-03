‘Savcıya el çektirildi’ soruşturması: Avukat İrem Çiçek'e tutuklama talebi

'Yenidoğan çetesi' soruşturmasını yürüten savcıya "dosyadan el çektirildiği" haberi gerekçe gösterilerek gözaltına alınan avukat İrem Çiçek hakkında tutuklama talep edildi.

‘Savcıya el çektirildi’ soruşturması: Avukat İrem Çiçek'e tutuklama talebi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 20:59

Avukat İrem Çiçek, sosyal medya yaptığı bir paylaşımda, 'yenidoğan çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiğini iddia etmişti.

Bunun ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Bakan Tunç'un açıklamasından sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında avukat İrem Çiçek ve halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can gözaltına alındı.

Dün akşam gözaltına alındıktan sonra geceyi nezarethanede geçiren Dinçer Gökçe ve Nilay Can, öğlen saatlerinde İrem Çiçek ile beraber adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinden sonra Gökçe ve Can Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre, avukat İrem Çiçek tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 


Etiketler: #Yenidoğan çetesi #avukat #tutuklama

İlgili Haberler

Gazetecilere 'Yenidoğan çetesi' gözaltısı

Gazetecilere 'Yenidoğan çetesi' gözaltısı
‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasında ilgileri olmadığı halde binlerce emekçi işsiz kaldı

‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasında ilgileri olmadığı halde binlerce emekçi işsiz kaldı
Yenidoğan Çetesi soruşturmasının savcısına dosyadan el çektirildiği iddia edildi: 'Söz konusu değil'

Yenidoğan Çetesi soruşturmasının savcısına dosyadan el çektirildiği iddia edildi: 'Söz konusu değil'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler