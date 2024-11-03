‘Savcıya el çektirildi’ soruşturması: Avukat İrem Çiçek'e tutuklama talebi

Avukat İrem Çiçek, sosyal medya yaptığı bir paylaşımda, 'yenidoğan çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiğini iddia etmişti.

Bunun ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Bakan Tunç'un açıklamasından sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında avukat İrem Çiçek ve halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can gözaltına alındı.

Dün akşam gözaltına alındıktan sonra geceyi nezarethanede geçiren Dinçer Gökçe ve Nilay Can, öğlen saatlerinde İrem Çiçek ile beraber adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinden sonra Gökçe ve Can Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre, avukat İrem Çiçek tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

#SONDAKİKA



Avukat İrem Çiçek süreci tüm ayrıntılarıyla anlatmasına rağmen şu an tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.



Ortada bir kasıt olmadığı açık ve net.



Buna rağmen bir avukatın tutuklanmak istenmesi, hukukun sınırlarını zorlamaktan başka bir şey değildir. https://t.co/trwN4tDokP