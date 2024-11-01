Yenidoğan Çetesi soruşturmasının savcısına dosyadan el çektirildiği iddia edildi: 'Söz konusu değil'

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten savcı Yavuz Ergin'in, dosyadan el çektirildiği iddia edildi. Ancak dosyanın tamamlanmış olması nedeniyle ortada bir el çektirilme durumunun 'söz konusu olmadığı' öğrenildi.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasının savcısına dosyadan el çektirildiği iddia edildi: 'Söz konusu değil'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.11.2024 - 18:13

Türkiye'nin konuştuğu Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten ve yürüttüğü soruşturmanın taraflarınca makamında ölümle tehdit edilen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin'in, dosyadan el çektirildiği iddia edildi.

"DOSYAYI TAMAMLADI"

Soruşturma dosyasının tamamlanarak fezleke haline getirildiği ve yargılamanın yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği biliniyor.

Öte yandan savcı Yavuz Ergin'in 'dosyayı tamamlaması nedeniyle dosyadaki görevinin bittiği, bu nedenle de ortada dosyadan el çektirilme gibi bir durumun söz konusu olmadığı' öğrenildi.

TEHDİT SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ayrıca Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkındaki soruşturmanın da başka bir Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğü ve soruşturmanın devam ettiği, savcı Yavuz Ergin'in dosyada mağdur taraf olduğu için tehdit soruşturmasının başka bir Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütüldüğü aktarıldı.


Etiketler: #yenidoğan #Yenidoğan çetesi #Cumhuriyet Savcısı

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