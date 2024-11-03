Gazetecilere 'Yenidoğan çetesi' gözaltısı
'Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği' haberleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında olduğu birçok sorumlu yazı işleri müdürü gözaltına alındı.
Türkiye gündeminden düşmeyen 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili asılsız haberlere yönelik operasyon düzenlenerek, pek çok haber sitesinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.
Bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" haberinin paylaşılmasının, toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığı, haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğu belirtildi.
BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINDA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılırken, söz konusu haberi ilk yayımlayan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında pek çok sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mitinge neden katılmadığını açıkladı
- AKP'li Mustafa Varank ölümden döndü!
- İmamoğlu'na 'ahmak' dedi, davaya çağırdı
- Tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu
- Oy oranını en çok artıran parti hangisi?
- 'Ahmet Özer belirtmemi istedi...'
- Erdoğan'dan birçok yeni atama!
- 'Fethullah Gülen hayatta olsaydı...'
- Narin cinayetinde vicdanları sızlatan diyalog!
- Kayyuma karşı istifa etti