Gazetecilere 'Yenidoğan çetesi' gözaltısı

Yayınlanma: 03.11.2024 - 09:59

Güncelleme: 03.11.2024 - 10:24

Türkiye gündeminden düşmeyen 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili asılsız haberlere yönelik operasyon düzenlenerek, pek çok haber sitesinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

Bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" haberinin paylaşılmasının, toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığı, haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğu belirtildi.

BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılırken, söz konusu haberi ilk yayımlayan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında pek çok sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.