Savcıyı makamında tehdit etmişlerdi: 5'i tutuklandı

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu ilçesinde gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden "yenidoğan" çetesi üyesi 5 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol talebi ile suç ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcıyı makamında tehdit etmişlerdi: 5'i tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 19:19

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E.’nin tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 8’i, bugün Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. 3 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Büyükçekmece Adliyesine getirilen 8 şüphelinin savcılıktaki işlemleri bitti. Savcı, 5 şahıs için tutuklama talep ederken, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti.


Etiketler: #savcı #tehdit #tutuklama

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