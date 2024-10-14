Savcıyı makamında tehdit etmişlerdi: 5'i tutuklandı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 19:19

Güncelleme: 14.10.2024 - 19:19

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E.’nin tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 8’i, bugün Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. 3 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Büyükçekmece Adliyesine getirilen 8 şüphelinin savcılıktaki işlemleri bitti. Savcı, 5 şahıs için tutuklama talep ederken, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti.